В Воронеж ветер из среднеазиатских пустынь принесет жару под 30 градусов

Уже в ближайшее воскресенье можно будет и позагорать. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Воронежские синоптики дали благоприятный прогноз на ближайшие выходные и начало рабочей недели. Наконец-то придет практически летняя погода. И она установится надолго.

- По многолетним наблюдениям, летняя погода в Воронежской области устанавливается 21 мая. На этот раз она придет неделей раньше, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Сейчас наш регион находится между антициклоном на востоке и циклоном на западе, поэтому погода довольно неустойчивая. Однако в ближайшие дни ветер со среднеазиатских пустынь, в частности, Каракумы, принесет жару под 30 градусов. И такая погода уже будет стабильна. Холод, если и вернется, то совсем на краткий срок.

В ночь на субботу, 15 мая, будет пасмурно при +14 градусах. Днем выглянет солнце, но вероятен и дождь. А столбик термометра поднимется до +24.

В воскресенье, 16 мая, ночью будет пасмурно, и попрохладнее, чем сутки назад, - +12 градусов. Днем из-за туч выглянет солнце, температура поднимется до +26.

В ночь на понедельник, 17 мая, вместо южного подует восточный ветер снова будет облачно, однако уже при +15 градусах. Днем синоптики обещают солнечную погоду. И будет уже жарко – до +29.

Во вторник, 18 мая, ночью снова сменится ветер – на этот раз на юго-восточный. Как и сутки назад, синоптики обещают +15 градусов. Днем на солнце иногда будут набегать тучи. Потеплеет до +25.