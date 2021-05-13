Воронежец заплатил свыше одного миллиона алиментов, чтобы не лишиться водительских прав

Забывчивый отец ошибочно полагал, что долги с него будут «списаны» автоматически, когда ребенок станет совершеннолетним. Фото пресс-службы УФССП России по Воронежской области.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Воронежской области, житель Воронежа накопил солидный долг по алиментным платежам в размере свыше одного миллиона рублей.

Он не просто уклонялся с марта 2011 года от регулярных выплат на содержание несовершеннолетней дочери, но и скрывался от судебных приставов, из-за чего длительное время находился в розыске.

В итоге его нашли в Сочи, и чтобы вынудить рассчитаться по задолженности, в соответствии со ст. 67.1 ФЗ № 229 (об исполнительном производстве) судебный пристав вынес постановление о временном ограничении должника в пользовании специальным правом управления автотранспортом.

Но и после этого забывчивый отец не изменил своей позиции, ошибочно полагая, что долги с него будут «списаны» автоматически, когда ребенок станет совершеннолетним.

Дело в том, что согласно семейному кодексу РФ, право граждан взыскивать алиментные средства на содержание детей существует и может быть реализовано не только до 18 лет, но и после достижения детьми совершеннолетия.

Соответственно, после того как в апреле 2021 года девушке исполнилось 18 лет, ее отец, вопреки своим ожиданиям, обнаружил, что ограничение в спецправе с него никто не снял.

В итоге он полностью погасил задолженность, чтобы снова пользоваться водительским удостоверением.