В Воронеже после опрессовки теплосетей из-под земли забил настоящий фонтан

Фото – соцсети

Инцидент случился у дома №298 на улице 9 Января в Воронеже. Местные жители испугались, увидев, как внезапно из-под земли забил высокий фонтан воды. Видео очевидцы опубликовали в в соцсети «ВКонтакте» 12 мая.

В пресс-службе ПАО «Квадра» рассказали, что сейчас в Воронеже ведутся гидравлические испытания – опрессовка теплосетей. Они помогают выявлять ветхие участки труб.

– Вчера участок на улице 9 Января не выдержал проверки повышенным давлением. Наши специалисты сразу выехали на место и, как это и положено, сразу вывели участок в ремонт, – отметили в пресс-службе.

Также там пояснили, что опрессовки теплосетей проходят в Воронеже ежегодно. Трубы прокачивают холодной водой под высоким давлением.