В выходные воронежцев приглашают на знакомство с дикими животными

Фото со страницы сообщества "Центр охраны животных "Наша природа" в соцсети "Вконтакте""

В субботу и воскресенье воронежцы могут провести познавательно, приняв участие в экологических мероприятиях с участием Центра охраны животных «Наша природа». Организаторы акции обещают увлекательные лекции о диких животных Воронежской области, а также знакомство с чеглоком – птицей семейства соколиных. Кроме того, гости смогут поучаствовать в мастер-классах и приобрести сувенирную продукцию. Все вырученные от ее продажи средства пойдут на содержание подопечных Центра.

Мероприятия пройдут:

15 мая, с 17:00 до 21:30 на «Ночи соловья» в рамках международной акции «Ночь музеев» (Центральная усадьба Воронежского государственного заповедника).

16 мая, с 10:00 до 16:00 на фестивале «Весенний парад цветов» (Ботанический сад им. проф. Б.М. Козо-Полянского).

Вход на мероприятия свободный. Полную программу можно посмотреть в группах организаторов.