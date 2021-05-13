Три 25-этажки появятся в Воронеже на месте бывшего трамвайного депо

В Воронеже планируют возвести три односекционных 25-этажных многоквартирных дом. Они появятся на территории бывшего трамвайного депо, расположенного на улице Кривошеина. Об этом 13 мая пишет «Коммерсантъ-Черноземье».

Уточняется, что общая площадь объектов будет около 33 тыс. кв. м. В строительство нового квартала планируют вложить примерно 1,2-1,4 млрд рублей. Если проект застройки согласуют, то высотки появятся на месте складских и производственных помещений.

В настоящее время готово постановление мэрии Воронежа, в котором речь идет о начале общественных обсуждений проекта планировки территории, ограниченной улицами Кривошеина, Матросова и Броневой. Общая площадь проекта застройки составляет 46.