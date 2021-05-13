Воронежца, сбившего насмерть 74-летнего пешехода, отправили под арест на трое суток

19-летнему водителю ВАЗ-21140, который 11 мая насмерть сбил 74-летнего пешехода на улице Острогожской, назначили административный арест за неповиновение распоряжению полицейского. В ходе разбирательств по поводу ДТП сотрудники ГИБДД проверили водителя по базе на предмет других нарушений. Тут и выяснилось, что еще 15 апреля 2021 года молодой человек получил предписание снять тонировку, мешающую обзору. Однако до 11 мая требование полиции не было выполнено. Плохой обзор мог стать причиной смертельной аварии.

- После повторного обнаружения тонировки на автомобиле участника ДТП, сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Рассмотрев материалы, Ленинский районный суд признал 19-летнего молодого человека виновным в совершении данного правонарушения и назначил ему наказание - административный арест сроком на трое суток.