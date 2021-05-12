Жителя Воронежа будут судить за избиение приятеля на Новый год до смерти и за кражу

Мужчине, забившему до смерти приятеля, грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 33-летнего жителя Воронежа.

30 декабря 2020 год этот мужчина выпивал с 37-летним соседом в его комнате в общежитии на улице Костромской Левобережного района. Утром 31-го младший собутыльник обнаружил, что приятель допил оставшийся алкоголь. Разозлился и сильно избил его, по крайней мере три раза ударив по голове. Потом приятели вроде бы помирились и продолжили отмечать Новый год. Однако вскоре опять поругались. Младший вновь ударил старшего и ушел к себе в комнату.

Утром 1 января 2021 года 33-летний мужчина обнаружил 37-летнего приятеля мертвым и вызвал скорую и полицию. Судебно-медицинская экспертиза определила, что причиной смерти стала внутричерепная травма.

Оказалось, что мужчина, убивший знакомого, ранее, будучи уже осужденным за мелкое хищение, трижды воровал продукты в магазине, причинив ущерб на сумму более пяти тысяч рублей.

- В ходе следствия мужчина, ранее судимый за кражи, признал свою вину. По ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ему также предстоит отвечать перед судом по статье 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию», – сообщил руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких.