В Воронежской области контрабандист икры попался полицейским после того, как врезался в мост

За контрабанду черной икры 60-летний житель Пензенской области может отправиться за решетку на четыре года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Борисоглебские полицейские передали в суд уголовное дело 60-летнего жителя Пензенской области.

В ходе следствия установили, что 26 апреля пожилой мужчина купил на рынке в Московской области за 290 тысяч рублей 20 килограммов игры русского осетра – особо ценной рыбы, добыча которой строго регламентируется. 27 апреля он приехал на своем «Хендае Солярис» в Астраханскую область. Там он обменял пять килограммов осетровой икры на икру севрюги весом в 1,25 килограмма.

С этим ценным грузом 30 апреля он отправился в обратную дорогу, сложив всю икру в одну дорожную сумку. Проезжая через Борисоглебский район, он врезался в мостовое ограждение. Приехавшие на место ДТП полицейские осмотрели машину и обнаружили контрабанду.

Мужчина признал свою вину и на словах раскаялся. Его уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 258.1 УК РФ, карающей за незаконные добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, будут рассматривать в Борисоглебском городском суде. Контрабандисту грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.