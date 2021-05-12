К 12 мая в Воронежской области от коронавируса умерли еще 11 человек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 12 мая региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области сообщил о новых жертвах болезни. За минувшие сутки от последствий COVID-19 скончались 11 пациентов. Всего в регионе умерли от ковида 3 301 житель.

За сутки заразились еще 131 человек. Таким образом, с начала пандемии коронавирус зарегистрировали у 82 279 жителей Воронежской области.

Выздоровели за последние сутки 133 пациента. С начала наблюдений болезнь смогли победить 77 674 воронежца.