В Ночь музеев усадьба Веневитинова приглашает на джаз в парке

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Усадьба Веневитинова приглашает воронежцев отметить Ночь музеев. Для акции разработали интересную программу.

В 18.00 юным посетителям расскажут таинственную легенду о бабочке «павлиний глаз» и научат делать сувенир из цветного картона.

В 18.30 в Каминном зале старинный рояль и Юлия Хмылева перенесут зрителей в мир классической музыки.

В 19.30 пройдет лекция «Парфюмерный гардероб», которая расскажет о правильном подборе ароматов.

В 20.30 в атмосфере музыкального салона XIX века свою вокальную программу (арии и романсы) представит певица театра оперы и балета Людмила Солод.

В 21.00 в парке дворянской усадьбы начнется «Джазовый джем-сейшн» - импровизациями воронежцев порадует гитарный квартет - Олег Максимов (гитара), Антон Светличный (рояль), Олег Соломко (бас), Кирилл Зиновьев (ударные). Вход свободный, берите с собой пледы.