Майские каникулы в Воронеже были скупыми на тепло, но щедрыми на осадки

Даже сады зацвели с опозданием Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Метеорологи подвели итоги первой декады мая, которая оказалась очень контрастной. Первые три дня были очень теплыми. 3 мая в Воронеже зафиксировали температуру +25,7. Зато вторая половина праздников получилась холодной, дождливой и ветреной: на День Победы температура не превысила +10 градусов, 10 мая бушевал ветер до 16–19 м/с. Самой холодной стала ночь на 5 мая, когда температура опускалась до +4,7 градусов.

Если температура была ниже нормы на 0,6 градуса, то осадки норму перевыполнили аж на 72% в сравнении со средним многолетним количеством.

Тепло, по прогнозам, придет во второй половине этой недели и будет вызвано приходом антициклона. Ночью потеплеет до +12…+15, днём — до +23…+28. А в конце недели вероятны кратковременные дожди с грозой.