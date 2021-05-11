Под Воронежем детей кормили из отбитой посуды с нарушением санитарных норм

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Прокурорская проверка учебных заведений Хохольского района выявила многочисленные нарушения требований к организации питания детей. Так проверяющие установили, что опускалось использование посуды с дефектами и механическими повреждениями, нарушался температурный режим хранения суточных проб, отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха.

За нарушения поплатились руководители четырех заведений – трех школ и детского сада. В отношении них прокуратура района возбудила административные дела о нарушении санитарного законодательства.