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Общество11 мая 2021 17:37

Под Воронежем детей кормили из отбитой посуды с нарушением санитарных норм

Прокуратура возбудила административные дела в отношении директоров трех школ и детсада в Хохольском районе
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Прокурорская проверка учебных заведений Хохольского района выявила многочисленные нарушения требований к организации питания детей. Так проверяющие установили, что опускалось использование посуды с дефектами и механическими повреждениями, нарушался температурный режим хранения суточных проб, отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха.

За нарушения поплатились руководители четырех заведений – трех школ и детского сада. В отношении них прокуратура района возбудила административные дела о нарушении санитарного законодательства.