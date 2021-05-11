Воронежцы выпустили на волю птиц, подобранных после «выпуска» на Благовещенье

Фото Михаила Шмита со страницы Центра "Наша природа" в соцсети "Вконтакте"

Сотрудники воронежского Центра охраны животных «Наша природа» выпустили на волю 76 особей певчих птиц. Это щеглы, зеленушки, чижи, чечетка и зяблик. Это лишь небольшая часть из собранных волонтерами 7 апреля птиц вблизи храмов, где их продавали браконьеры. Напомним, в Центр принесли 133 птицы с различными травмами и болезнями. Большая часть из них погибла из-за плохого питания, стресса и антисанитарии в условиях содержания у браконьеров.

- Для того, чтобы подготовиться к возвращению в природу, пернатым необходимо не только лечение, но и реабилитация – набор массы и восстановление двигательных активностей, - рассказали зоологи.

Все 76 выпущенных птиц были предварительно пролечены, обработаны от паразитов, успешно набрали достаточную массу и подготовились к полетам в условиях вольера.

В Центре остались еще 20 особей, для которых возможности вернуться в естественную среду обитания пока призрачна. Части необходимо восстановление оперения (это несколько месяцев), у других обнаружили травмы, которые затрудняют движения.

- В природе таким птицам выжить будет непросто, однако в условиях просторного вольера под наблюдением специалистов им ничто не угрожает, считают специалисты.