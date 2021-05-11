В Воронежской области столкнулись грузовик и легковушка: трое пострадали

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

В Павловском районе на 646 км платного участка автодороги М-4 «Дон» столкнулись «Мерседес-Бенц Актрос» с полуприцепом и ВАЗ-21124. В результате пострадало три человека. Все они госпитализированы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 11 мая.

Авария произошла днем ранее примерно в 20:50. По предварительным данным, грузовик двигался со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы. За рулем находился 51-летний водитель. Он не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущейся легковушки и допустил столкновение. Отечественной машиной управлял 20-летний житель региона.

В результате аварии пострадали водитель ВАЗа и его пассажиры – 19-летний молодой человек и 17-летняя девушка. С травмами различной степени тяжести их доставили в Павловскую районную больницу.

По факту аварии сотрудникам полиции проводится проверка.