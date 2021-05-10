В Воронеже деревья упали на три машины и подъезд, рухнула штукатурка нового дома

Упавшее дерево на улице 20-летия Октября. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В понедельник, 10 мая, в Воронеже от мощного ветра упали или сильно накренились 15 деревьев. Пять подобных случаев были в Советском районе, по три – в Ленинском и Коминтерновском, два – в Левобережном и один – в Центральном. Об этом сообщили в городском управлении ГО и ЧС.

Три дерева упали на машины. На улице Героев Сибиряков, 9 и на Беговой у дома № 144 их убрали спасатели. На Бульваре Победы, 47 водитель справился сам или с помощью друзей. А на улице 20-летия Октября большое дерево рухнуло на подъезд. По предварительным данным, во всех этих ЧП никто не пострадал.

Обошлось без жертв и в одном из домов на улице Шишкова. Там от здания, сданного в эксплуатацию совсем недавно, отлетел большой кусок штукатурки. Жители дома сейчас раздумывают – пойти ли им в прокуратуру или в суд. И самое главное – удастся ли им что-то получить с застройщика – одной из крупнейших строительных компаний Воронежа.