Кому в Воронеже отключат горячую воду с 11 по 16 мая

Плановые отключения стартовали - а значит, тем, у кого нет водонагревателя, предстоят дополнительные хлопоты с купанием и мытьем посуды. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Воронеже стартует сезон отключения горячей воды. Правда, отдельным жителям города ее уже «вырубали», и, несмотря на требования губернатора, так и не смогли вернуть. Напомним, Александр Гусев просил «Квадру-Воронеж» в связи с холодной погодой пока воздержаться от отключения горячей воды. Однако, сославшись на технические трудности, подающая тепло организация вернула «тепленькую» далеко не во все дома.

Как бы то ни было, прогноз погоды на этот раз более благоприятный. И отключения пойдут уже по плану. С 11 по 16 мая больше всего они коснутся жителей Коминтерновского района. Там на предстоящей рабочей неделе «тепленькой» не будет в 311 домах. В Советском районе отключения также предстоят немалые. Горячей воды не будет в 186 домах. В Левобережном их чуть меньше – 149. В еще трех районах отключений будет сравнительно немного: в Железнодорожном – в 48 домах, в Ленинском – в 30, в Центральном – в 15. Впрочем, в этих районах много частных зданий, отапливаемых автономно.

Полный график отключений можно увидеть по этой ссылке