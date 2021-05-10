В Воронеже к концу рабочей недели будет тепло, как летом

В конце рабочей недели будет так тепло, что захочется посидеть на скамейке и насладиться настоящим маем. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики порадовали: похоже, период майских холодов заканчивается. Нам осталось переждать всего два прохладных дня.

- Уже с 10 мая дневная температура начинает быть близкой к майской норме. Связано это с постепенным уходом череды циклонов, затягивающих в нашу область холодные воздушные массы с севера, - пояснили в Воронежском гидрометцентре. – К концу недели днем уже будет совсем тепло.

Во вторник, 11 мая, ночью вместо северного ветра подует северо-восточный. Он принесет с собой дождь и +8 градусов. Днем температура поднимется до +16. Выглянет солнце, но возможен и дождь.

В ночь на среду, 12 мая, снова поменяется ветер – на этот раз на восточный. Как и сутки назад, будет около +8 градусов и пасмурно с прояснениями. А вот днем столбик термометра поднимется до +21. На солнце иногда будут набегать облака.

В четверг, 13 мая, ночью луна будет периодически показываться из-за облаков при +10 градусах. Днем подует юго-восточный ветер. Будет совсем тепло - +23 градуса, и солнечно, хотя сохранится вероятность дождя.

В ночь на пятницу, 14 мая, синоптики снова обещают пасмурную погоду с прояснениями при +10 градусах. Днем температура будет практически летней - +25 градусов. Тучи могут периодически скрывать солнце, но дождь уже маловероятен.