Каждый третий воронежец тратит отпуск на ремонт или другие бытовые проблемы

Каждый четвертый (24%) рассчитывает потратить на путешествия по стране в этом году от 30 до 50 тысяч рублей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Большая часть воронежцев (49%) планирует во время отпуска в 2021 году путешествовать по России. Из них каждый четвертый (24%) рассчитывает потратить на нее от 30 до 50 тысяч рублей. Уложиться в сумму от 10 до 30 тысяч собирается каждый пятый (20%), а 37% опрошенных планируют потратить более 50 тысяч рублей. Такие данные приводит служба исследований hh.ru.

Скажем сразу, что у 69% жителей нашего региона отпуск на работе равен 28 дням. Лишь каждый пятый может похвастаться более длительным временем на отдых. В основном больше времени на «передышку» предоставляют работникам сферы образования и науки, а также специалистам по добыче сырья.

При этом каждый десятый сотрудник в нашем регионе вынужден довольствоваться сроком менее 28 дней. Как правило, это специалисты по продажам, управленцы и работники транспортной сферы. Только половина опрошенных довольна длительностью своего отпуска, 42% отметили, что им дней отпуска не хватает.

- Лишь 3% сотрудников уже успели потратить все положенные им на работе дни отпуска. Каждый третий израсходовал их частично, а большинство (64%) еще не брали отпуск в этом году. Самые популярные месяцы для отпуска у жителей Воронежской области – август, сентябрь, июнь, июль и май, - рассказывает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

Кроме отдыха в родной стране, 28% выбрали вариант - заняться бытовыми делами, то есть ремонтом и другими хлопотами. Видимо, потому что отпуск многие разбивают на части, выбрать можно было несколько вариантов ответа.

Чуть менее популярны (по 24%) набрали варианты - провести время на даче и пойти в поход или на пикник. А вот заграничную поездку планируют в этот раз немногие (23%), и их можно понять, велик риск, что такие планы вовсе сорвутся. Дома на диване, у компьютера или с книгой - так часть отпуска проведут еще 19%.

Примечательно, что никогда не работали во время отпуска лишь 30% опрошенных, каждому десятому (13%) приходилось заниматься рабочими делами достаточно часто, а 8% работают из отпуска всегда.