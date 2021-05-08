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Общество8 мая 2021 16:39

В воронежеском парке «Дельфин» начали устанавливать «Купол исследователя» и «Три башни»

Игровые комплексы изготовлены в Чехии
Евгения ФРОЛОВА
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Фото с официальной страницы парка Дельфин, вконтакте

Фото с официальной страницы парка Дельфин, вконтакте

В воронежском парке на этой неделе начали монтировать детские игровые комплексы. Это «Купол исследователя», «Амазонка» и «Три башни». Об этом сообщили организаторы на своей официальной странице в соцсетях 7 мая.

Сами комплексы изготовлены в Чехии и рассчитаны на детей разных возрастов. Например, «Три башни» на ребятишек от 2 до 8 лет, «Амазонка» - от 4 до 12, а «Купол исследователя» - от 5 до 12.

– Сейчас детская игровая площадка частично огорожена, потому что кроме сборки самих комплексов нам нужно будет обустроить травмобезопасное покрытие. Две детских карусельки и качели «Гнездо» мы временно демонтировали, установим их на площадке сразу после завершения монтажа больших комплексов, – рассказали организаторы.