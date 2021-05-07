В этом году в Воронеже зацветут 3 гектара клумб

Фото с сайта управления экологии Воронежа

Воронежское управление экологии рассказало о планах по цветочному оформлению города предстоящим летним сезоном. В этом году однолетние и многолетние цветы раскрасят более 3 гектаров клумб.

Только однолетников (бегония, петуния, тагетис, колеус, цинерария, пеларгония, бальзамин, канны, катарантус, вербена и других) обещают высадить более 600 тысяч!

- Работы по посадке однолетних цветов начались 1 мая и завершатся к 10 июня, - пояснили в управлении экологии. - В этом году новые клумбы появятся еще и на ул. 9 Января (в районе дома 97), у городской клинической поликлиники № 4 (ул. Вл. Невского, 17а) и в сквере имени архитектора Николая Троицкого (микрорайон «Жилой массив Олимпийский, 5/2»).

Первыми, к майским праздникам, цветами украсили мемориальные комплексы и видовые места. Это сквер «Ученых» на Университетской площади, ул. Плехановская (пересечение с улицами Кольцовская и Донбасская), парк имени Дзержинского, музей Никитина. Идет посадка цветов у памятника «Самолет» и на площади Победы.

А высаженные осенью прошлого года тюльпаны уже зацвели на мемориальных комплексах и у памятников в Песчаном логу, на площади Ленина, в сквере «Аллея Славы», в сквере «Их именами названы улицы», в парке «Патриотов», на площади Черняховского, в Петровском сквере, сквере им. Бунина (у библиотеки им. Никитина), на транспортном кольце у Воронежского государственного университета, у кинотеатра «Пролетарий».

К сожалению, перепады температур этой весной, навредили тюльпанам у площади Победы и розам в Центральном парке. В ближайшее время экологи обещают заменить погибшие растения новыми.