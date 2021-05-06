Воронежцам расскажут о создателе крестьянского хора Митрофане Пятницком

15 мая в краеведческом музее откроется выставка «Песня - моя душа …». Она посвящена 110-летию начала хоровой деятельности Митрофана Пятницкого - выдающешгося фольклориста, собирателя и исполнителя народных песен, первого художественного руководителя русского народного хора.

Хор крестьян Воронежской, Рязанской и Смоленской губерний под руководством Пятницкого был организован в 1910 году. Первый концерт в Москве в 1911 году оценили великие русские музыканты Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин, прекрасно знавшие и ценившие русскую народную песню. В дальнейшем почти каждое выступление хора Пятницкого сопровождалось восторженными отзывами в прессе. После смерти Митрофана Пятницкого в 1927 году коллективу присвоили имя его основателя. В годы Великой Отечественной войны хор вел активную концертную деятельность, выступая в составе фронтовых концертных бригад.

- Выставка познакомит с первым сборником народных песен Воронежской губернии и Бобровского уезда 1912 года, которые были собраны Пятницким. На выставке будут представлены народные музыкальные инструменты и традиционные костюмы крестьян начала ХХ века, а также фотографии первых выступлений коллектива, эскизы сценических костюмов, подлинные документы и тексты песен, исполняемые коллективом, - отметили в музее.

На открытии экспозиции выступят коллективы «Золотая околица» из Нижнедевицкого района и хор из Терновского района.