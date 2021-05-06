В Воронеже сохранят исторический вид дома, который не ремонтировали 75 лет

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В Воронеже восстанавливают дом на ул. Ф.Энгельса, 11. Четырехэтажное здание построено в 1946 году и за 75 лет ни разу капитально не ремонтировалось. По плану капремонта, в 2021 году поменяют крышу, обновят внутридомовые инженерные коммуникации, восстановят фасад, сообщили в фонде капремонта Воронежской области.

И хотя дом не является объектом культурного наследия, однако имеет историко-архитектурную ценность, поскольку стоит на одной из видовых улиц центра. Поэтому проектом, который разрабатывался в соответствии с Паспортом фасада, утвержденного управлением главного архитектора Воронежа, предусмотрено сохранение его исторического облика.

Сейчас как раз ведут фасадные работы с уличной стороны. Отбивают старую штукатурку, грунтуют поверхность, снова поэтапно наносят штукатурный слой. Элементы архитектурного декора, которые пришли в негодность, воссоздадут с помощью современных технологий. При финишной отделке здания подрядчики будут следовать той колористике, которая прописана в Паспорте объекта.