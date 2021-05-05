В Воронеже девушка рискует отсидеть три года за фиктивную регистрацию 14 граждан Средней Азии

Полицейские поймали очередную владелицу "резиновой" квартиры. Фото: из архива «КП»

22-летняя жительница дома на улице Ворошилова, расположенного в Советском районе, решила немного подзаработать на фиктивной прописке. Она позволила незаконно стать на учет восьми россиянам и 14 гражданам Средней Азии.

Нехитрая деятельность девушки была разоблачена полицейскими. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Ей грозит до трех лет лишения свободы.