На реновацию квартала в центре Воронежа объявили международный конкурс

Квартал на улице Никитинской в недалеком будущем собираются обновить. Как, решат по итогам конкурса. Фото: Бюро деловых событий.

В Воронеже объявили о старте архитектурного конкурса на разработку проекта благоустройство квартала на улице Никитинской. Об этом сообщили в Бюро деловых событий. Эта организация является оператором конкурса.

Квартал ограничен улицами Фридрих Энгельса, Никитинской, Куколкина и 9 Января. Авторы проекта будут обязаны учитывать необходимость сохранения облика четырех исторических зданий. Это комплекс двух усадеб Клочковых середины XIX века, жилой дом конца XIX века, флигель инженера К.К.Гетера. построенный в 1911 г. и здание больницы сестер милосердия Красного Креста (1893 – 1918 гг). Все эти здания являются объектами культурного наследия.

Заявки на конкурс будут рассматривать в течение в мая и июня. К участию приглашают не только российских, но и зарубежных архитекторов.

Регистрация участников будет открыты 6 мая 2021 года на официальной странице конкурса. Там же можно узнать более подробную информацию о нем.