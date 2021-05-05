В Воронеже ночью сгорела квартира в жилом доме: есть пострадавший

Тушение пожара заняло считанные минуты. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В среду, 5 мая, в 3.49 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в Советском районе в многоквартирном доме № 8/1 на улице Юлиса Янониса.

- На место ЧП выезжали четыре отделения двух пожарно-спасательных частей: 16 человек на четырех машинах. Нашим сотрудникам удалось ликвидировать пожар в 4.01. Горела однокомнатная квартира, точнее, комната 3х3 метра. Огонь повредил домашние вещи на площади 6 квадратных метров. По оперативным данным, один человек пострадал, - сообщили в региональном ГУ МЧС.