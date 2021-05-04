В Воронеже бродячая собака напала на школьницу

группа "Мой и твой Воронеж", вконтакте

Об очередном случае нападения бродячей собаки на ребенка сообщила мама школьницы. Инцидент произошел 2 мая. Родительница с дочкой в это время гуляла по набережной водохранилища в Левобережном районе. В какой-то момент мимо них пробегала свора собак. Девочка отшатнулась, тогда одна из дворняг впилась ей зубами в колено.

По словам мамы, собака, что укусила девочку, была с чипом в ухе. Семья обратилась в больницу. Ребенку назначили курс уколов. Об этом случае мама рассказала в соцсетях.

– Когда же это закончится: собаки держат в страхе и детей, и взрослых?, – задалась она вопросом.

О случившемся женщина также намерена заявить в полицию.