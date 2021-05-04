Новый поезд свяжет Воронеж с Симферополем

Жители Воронежской области смогут уехать в Крым еще на одном поезде. Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» объявила о запуске еще одного состава. Он начнет курсировать с 1 июня по маршруту Симферополь — Тамбов с остановкой в Воронеже.

Движение из Тамбова начнется 1 июня в 06:20. Беспересадочные плацкартные вагоны будут курсировать 2-3 раза в неделю, следуя черeз Мичуринск, Ворoнеж, Ростов-на-Дону и Тамань. Цена билетов начинается от 2 587 рублей.

Ранее «Таврия» сообщила о запуске поезда «Москва-Феодосия». Он также будет останавливаться в Воронеже.