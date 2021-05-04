Воронежец лишился денег при покупке вытяжки через интернет

31-летний воронежец стал жертвой мошенников при покупке кухонной вытяжке через интернет. Переведя деньги якобы продавцу и не получив товара, он обратился в полицию. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 4 мая.

Мужчина пояснил, что нашел в интернете объявление о продаже кухонной вытяжки за 14,5 тысяч рублей. После этого связался по телефону с продавцом. Тот объяснил, что надо сначала перевести деньги, а потом они привезут товар. Покупатель средства перевел. Аферист тут же предоставил в подтверждение, что вытяжка отправлена новому владельцу, фотографию бланка грузоперевозочной компании. Как оказалось, липовую.

Через несколько дней товар не доставили. Тогда воронежец позвонил в указанную на бланке фирму и ему ответили, что посылка у них не зарегистрирована. Поняв, что стал жертвой мошенников, тот написал заявление в полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.