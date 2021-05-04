В Воронеже ночью сгорели сараи на улице Ленинградской: появилось видео

Скриншот видео

Крупный пожар полыхал в Воронеже на улице Ленинградской в ночь на 4 мая. По информации очевидцев, горели сараи, которые расположены недалеко от жилых домов. По счастью трагедии удалось избежать. Видео пожара опубликовали местные жители в соцсетях.

Как рассказали, в ГУ МЧС по Воронежской области, горели надворные постройки на площади 120 кв. м. Огонь удалось потушить в 02:21. На месте работали 16 спасателей.

Причину пожара пока устанавливают. Но очевидцы не исключают версию поджога.