Под Воронежем ищут 43-летнюю женщину в синем халате и сланцах

Фото - поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

В Воронежской области разыскивают 43-летнюю Екатерину Хохлову (Гришко). Жительница совхоза Масловский Новоусманского района пропала 29 апреля. С тех пор о ней ничего неизвестно. Ориентировку опубликовали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 4 мая.

Известны приметы женщины. Ее рост 175 сантиметров, плотного телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза.

В день исчезновения была одета в сиреневую куртку, синий халат и сиреневые сланцы.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, просьба позвонить волонтерам – 8-800-700-54-52 или 112.