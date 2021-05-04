Дочь погибшей в ДТП на воронежской трассе 48-летней женщины ищет очевидцев трагедии

Фото Натальи Мальцевой, опубликовано в группе «Мой и твой Воронеж»

Дочь женщины, которая погибла в страшном лобовом ДТП недалеко от пгт. Анна 1 мая, попросила помощи очевидцев, которые видели момент аварии. Девушка пытается добиться справедливости. Свой пост с призывом к свидетелям Наталья Мальцева опубликовала в группе «Мой и твой Воронеж».

Авария произошла 1 мая на 324 километре автодороги Р-298 «Курск-Саратов». Мать Натальи в это время с мужем ехала в «Ладе Гранте». По предварительным данным правоохранителей, ДТП мог спровоцировать водитель Opel Astra. За рулем якобы в это время находился 49-летний воронежец, который выехал на встречку и врезался в «Ладу».

Ехавшая в «Ладе» женщина скончалась на месте, ее муж находится в тяжелом состоянии в больнице. Водитель и пассажир иномарки тоже госпитализированы. Дочь погибшей полагает, что за рулем Opel мог находиться другой человек – сын мужчины, который взял на себя вину в ДТП.

Наталья попросила откликнуться свидетелей и тех, у кого могло остаться видео с камер регистратора. Связаться с ней можно по номеру 89204162878.