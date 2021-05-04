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Общество4 мая 2021 9:35

В Воронежской области заболеваемость ОРВИ оказалась ниже эпидпорога на 11%

Среди возбудителей болезней гриппа нет
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В Воронежской области за последнюю неделю с 26 апреля по 2 мая за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 7410 пациентов. Большая часть из них все также дети до 14 лет – 4214 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 3 мая.

Впрочем, в ведомстве заверили, что показатель заболеваемости сейчас ниже уровня эпидпорога на 11%. Он составил 31,88 на 10 тысяч населения.

Также в Роспотребнадзоре добавили, что по результатам лабораторного мониторинга - заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена вирусами не гриппозной этиологии. Вирусов гриппа не обнаружено.