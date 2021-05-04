В Воронежской области выдворили трех уроженцев Таджикистана за нарушение режима пребывания

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Кантемировский районный суд рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении трех граждан республики Таджикистан. Правоохранители ранее при проверке документов обнаружили, что мужчины 21 года, 24 и 27 лет нелегально проживают на территории Воронежской области. Об этом сообщили в райсуде.

Срок действия их миграционных карт закончился еще в 2019 году, но из России они уезжать не спешили. В отношении нелегалов составили протоколы (ч.1. 1 ст. 18. 8 КОАП).

Суд признал их виновными и назначил им наказание в виде штрафа в 2 тысячи рублей и самостоятельной депортации на родину.