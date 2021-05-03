В Воронеже женщина перевела деньги за кухонный гарнитур мошеннику

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В апреле 29-летняя жительница Воронежа на одном из сайтов бесплатных объявлений увидела предложение об изготовлении мебели на заказ. Женщина связалась с мастером: ей был нужен кухонный гарнитур. Мужчина принял заказ и выслал договор.

Клиентка перевела мебельщику на банковскую карту более 82 тысяч рублей, однако тот так ничего ей и не изготовил. А как же деньги? Возвращать их пришлось с помощью полиции.

Оперативники быстро нашли мошенника: им оказался 25-летний житель Белгородской области. Его задержали в городе Короча - там мужчина живет. В отделе полиции он объяснил, что раньше работал в организации по изготовлению мебели, во время увольнения взял с собой форму договора, чтобы не вызвать подозрение у заказчиков и принялся сам заключать контракты.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных противоправных деяний, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.