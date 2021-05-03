Воронежцев приглашают в заповедник на «Ночь соловья»

15 мая в Воронежском заповеднике пройдет «Ночь соловья» в рамках международной акции «Ночь музеев». С 17:00 до 21:30 все желающие смогут насладиться пением соловьев, попасть на экотропу и даже посмотреть фильм под открытым небом. Вход на отдельные мероприятие свободный.

На Центральной площади вас ждут:

- 17:00-20:00 - Представительские площадки экологических и культурных организаций;

- 18:00-20:00 - Игра-квест;

- 21:00-21:30 - Кинотеатр под открытым небом (показ фильма).

В Музее природы:

- До 18:00 - Работа музея в обычном режиме (по билетам);

- 18:00-21:00 Бесплатное посещение музея;

- 18:00-20:00 Творческие мастер-классы от Воронежского заповедника;

- 18:00-21:00 Аудиоэкскурсия «Ночная жизнь животных».

В Бобровом городке:

- До 18:00 Работа объектов в обычном режиме (по билетам);

- 18:00-21:00 Бесплатное посещение объектов: Бобронариум, Дом Бобра (Шед с бобрами закрывается, чтобы исключить беспокойство животных посетителями).

На экологической тропе «Черепахинская»:

- До 18:00 - Работа экотропы в обычном режиме (по билетам);

- 18:00-21:00 - Посещение экотропы за покупку сувенирной продукции (равняется стоимости билета);

- 19:30-21:00 - Орнитологическая экскурсия по экотропе «Малая Черепахинская» с главным научным сотрудником, д.б.н. Венгеровым П.Д. (по билетам)

- 17:00-18:00, 18:30-19:30 - Экскурсия на электромобиле по экотропе «Большая Черепахинская» с главным специалистом по развитию, к.б.н. Воробьевым И.И. (по билетам).