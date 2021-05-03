В Воронежской области суд обязал убийцу выплатить 700 тысяч рублей матери погибшего

31-летнего жителя Аннинского района признали виновным в причинении такого вреда здоровью, которое обернулось смертью человека (ч. 4 статьи 111 УК РФ). Суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.

6 января 2020 года обвиняемый вместе со своим 41-летним приятелем выпивал в селе Садовое Аннинского района. Но разговор пошел не лучшим образом: младший из товарищей принялся избивать своего гостя руками, а потом еще и приложился ногой по его голове.

Избитого мужчину успели довезти до больницы, но медики практически ничем не могли ему уже помочь, он скончался на следующий день.

Как ранее сообщал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Филатов, мужчина признал вину. Сразу же он был заключен под стражу.

Матери погибшего убийца должен выплатить 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.