Воронежцев приглашают сделать гравюру и погулять по ночному музею

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

15 мая музей имени Крамского присоединится к акции «Ночь музеев». Запланирована масштабная программа под девизом «Больше, чем музей». Можно посетить выставки, поучаствовать в квесте, послушать лекцию, сфотографироваться в фотозоне «Ожившие шедевры» на площадке перед музеем.

14.00 выставка «Припечатать. Техники печатной графики», 3 этаж.

14.00 виртуальная выставка «Обратная сторона керамики». Как рассмотреть орнамент кувшина или сюжетную композицию, искусно выписанную на амфоре, если все предметы стоят в витринах? Очень просто! Изучив 3D-модели, представляющие основные типы керамических сосудов и стили древнегреческой вазописи. Зал античного искусства

15.00 квест-игра «Больше, чем музей», основное здание музея.

15.00 игра «Собери паззл», 2 этаж выставочного зала.

16.00 лекция на выставке «Припечатать. Техники печатной графики». Сотрудник музея Наталья Бакина расскажет о о технических особенностях и выразительных возможностях разных видов и техник печатной графики - ксилографии, офорта, литографии. 3 этаж здания музея.

17.00 мастер-класс «Одна волшебная история». Преподаватели студии экранного творчества «Телескоп» познакомят с техникой создания бумажной марионетки и создадут мультфильм. Лекционный зал музея.

19.00 концерт гитарного оркестра «Большое баррэ», 1 этаж выставочного зала.

20.00 мастер-класс «Гравюра на картоне». Участники под руководством Ольги Ремез освоят технику создания гравюры на картоне и сделают собственную композицию с помощью офортного станка. Лекционный зал музея.

21.00 онлайн ночная прогулка в виде видеоэкскурсии по экспозиции музея «Ночной Крамской». Наталья Бакина покажет, то удивительное можно заметить, только выключив свет. Скрытые днем детали полотен, игра теней на скульптуре и неожиданные оттенки красочного слоя открылись тем, кто ловко пользуется фонариком и не боится саркофага во тьме.