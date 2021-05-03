Воронежец устроил драку с сотрудниками аэропорта Шереметьево

Хотел ли пассажир как можно быстрее добраться в родной город? Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Ничем не примечательный на первый взгляд мужчина попытался прорваться через закрытые рамки металлоискатели в одном из терминалов аэропорта Шереметьево. То ли он не захотел стоять в очереди, то ли ему не нравилось, что его вещи будут «просвечивать», но он решил обойти эти процедуру.

Не остановил дебошира поначалу даже стоящий у рамок охранник. Пассажир попытался его оттолкнуть. Однако тут нужно отдать должно сотруднику аэропорта, он не отпустил хулигана и, несмотря на его внушительные габариты, сумел его повалить. К месту ЧП моментально прибежали сотрудники полиции и скрутили нетерпеливого пассажира.

По предварительной информации СМИ дебоширом оказался 51-летний житель Воронежа. Он был пьян. Но такое состояние вряд ли станет для него оправданием. Скорее всего, ему придется заплатить штраф. Хотя в социальных сетях люди предполагают, что мужчина мог от чего-то отвлекать внимание. Так ли это? Предстоит установить полиции.