Ушел из жизни художник-организатор академических пленэров в Воронежской области

Олегу Савостюку было 93 года Фото: telegram-канал департамента культуры Воронежской области

3 мая ушел из жизни народный художник России, академик Российской академии художеств (РАХ), профессор МГАХИ Олег Савостюк. Ему было 93 года. Информацию подтвердили в департаменте культуры Воронежской области.

Олег Савостюк родился 30 декабря 1927 года в Москве. Учился в Московском государственном художественном институте. Он создал огромное количество афиш и плакатов к балетным спектаклям Большого театра СССР.

В Воронеже Олег Савостюк много лет возглавлял аттестационную комиссию Воронежского художественного училища. Был одним из организаторов Академических пленэров, которые на протяжении десяти лет проводились в Острогожском, Борисоглебском и Рамонском районах. Многие свои работы художник подарил Воронежской области.

Среди множества наград у Олега Михайловича есть и знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью».

Произведения мастера хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Музее современного искусства Варшавы, а также во многих частных коллекциях.

- Из жизни ушел большой художник и замечательный человек. Это невосполнимая потеря не только для российского изобразительного искусства, но и для всей нашей культуры. Нам было очень приятно, что частицы души и творчества Олега Михайловича принадлежали Воронежской области. Теперь выставки его картин в нашем городе будут проходить, к сожалению, без присутствия автора. Но они обязательно будут проходить в память о нем. Выражаю сочувствие родным, близким, коллегам, ученикам, друзьям Олега Михайловича, а также всем почитателям его таланта, - выразил соболезнования губернатор Александр Гусев.