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Общество3 мая 2021 12:34

В Воронежской области к 3 мая еще три пациента умерли от коронавируса

Общее количество жертв этой болезни в нашем регионе достигло 3 257
Олег ИВАНОВ
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Обстановка в стране

Обстановка в стране

В Воронежской области число жителей, столкнувшихся с подтвержденным диагнозом COVID-19, достигло 81 024. Только за последние сутки зафиксировано 150 новых случаев заражения. Об этом 3 мая сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Количество выздоровевших также увеличилось до 76 407. И что важно: за день выписалось больше людей, чем заболело - 155.

За последние сутки еще 3 жителя Воронежской области скончались от последствий коронавируса. Общее количество жертв этой болезни в нашем регионе - 3 257.

Обстановка в стране