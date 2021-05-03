В Воронежской области к 3 мая еще три пациента умерли от коронавируса

Обстановка в стране

В Воронежской области число жителей, столкнувшихся с подтвержденным диагнозом COVID-19, достигло 81 024. Только за последние сутки зафиксировано 150 новых случаев заражения. Об этом 3 мая сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Количество выздоровевших также увеличилось до 76 407. И что важно: за день выписалось больше людей, чем заболело - 155.

За последние сутки еще 3 жителя Воронежской области скончались от последствий коронавируса. Общее количество жертв этой болезни в нашем регионе - 3 257.