Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 мая 2021 17:17

За два дня дроны обнаружили в воронежских лесах 10 нарушителей противопожарного режима

Во всех случаях местные жители разжигали мусорные костры
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

В Воронежской области за пожарной обстановкой следят патрульные группы с беспилотной авиацией. В том числе они выявляют нарушения особого противопожарного режима. Только за два праздничных дня они обнаружили 10 нарушителей, сжигающих мусор. На всех составили административные протоколы.

- От камеры «летающего инспектора» не скроется ни один дымок, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. - Кроме того, фото и видео записи с дронов служат доказательной базой при составлении протоколов об административных правонарушениях. График работы группы – намеренно случайный. О работе на территории оперативной группы должностные лица и население узнает только по факту прибытия личного состава на место.