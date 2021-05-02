За два дня дроны обнаружили в воронежских лесах 10 нарушителей противопожарного режима

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

В Воронежской области за пожарной обстановкой следят патрульные группы с беспилотной авиацией. В том числе они выявляют нарушения особого противопожарного режима. Только за два праздничных дня они обнаружили 10 нарушителей, сжигающих мусор. На всех составили административные протоколы.

- От камеры «летающего инспектора» не скроется ни один дымок, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. - Кроме того, фото и видео записи с дронов служат доказательной базой при составлении протоколов об административных правонарушениях. График работы группы – намеренно случайный. О работе на территории оперативной группы должностные лица и население узнает только по факту прибытия личного состава на место.