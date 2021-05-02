Спасатели предупредили воронежцев об опасном усилении ветра

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Пресс-служба ГУ МЧС со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях, возможных в период с 9.00 до 18.00 в понедельник, 3 мая. Ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Кроме того, в этот день возможен серьезный дождь.

В связи с этим возрастает вероятность обрыва линий электропередач, падение слабо укрепленных конструкций, рекламных плакатов, деревьев и опор ЛЭП.

Для предупреждения несчастных, не стойте вблизи таких конструкций и, по возможности, оставайтесь дома.