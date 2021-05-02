Мошенники обманули воронежца под предлогом перевыпуска банковской карты

На мужчину оформили кредит Фото: из архива «КП»

28-летний воронежец оказался в числе семи жителей области, которых обманули дистанционные мошенники 1 мая. Молодому человеку позвонил неизвестный с сообщением, что кто-то получил доступ к его банковской карте и пытается завладеть деньгами. Собеседник попросил воронежцы зайти в личный кабинет и по громкой связи сообщить данные из «онлайн-банка».

- Получив персональные данные карты мужчины, под предлогом ее перевыпуска, они оформили на его имя кредит, - сообщили в пресс-службе ГУ СВД по Воронежской области. - Злоумышленники также попросили потерпевшего сообщить им код подтверждения операции из смс-сообщения.

После этого злоумышленники списали со счета воронежца 250 тысяч рублей. Он узнал об этом только через сутки, когда получил сообщение от банка с указанием даты платежа по кредиту. Осознав, что его обманули, он обратился в полицию. По факту в полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража».