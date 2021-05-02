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Происшествия2 мая 2021 15:30

Житель воронежского райцентра попал под статью, прокатившись на чужом УАЗе

Внедорожник принадлежал жене его приятеля
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Злоумышленнику грозит пять лет лишения свободы

Злоумышленнику грозит пять лет лишения свободы

Фото: из архива «КП»

36-летний житель Россошанского района решил, что у друзей все должно быть общим, и, пока товарищ спал, взял без спроса покататься стоявший во дворе дома «УАЗ-Патриот». Приехал на нем домой и отправился по своим делам.

Проснувшийся приятель обнаружил пропажу внедорожника и сообщил жене, которая была хозяйкой авто. Женщина тут же написала заявление в полицию.

- В тот же день стражи порядка обнаружили транспортное средство и вернули его законному владельцу, а также задержали 36-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». С мужчины, которому грозит до пяти лет тюрьмы, взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Криминал