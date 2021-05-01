Воронежцу позвонил лже-внук и выманил 200 тыс руб и 1700 долларов на урегулирование вопроса с ДТП

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 30 апреля жертвами дистанционных мошенников стали 11 жителей Воронежской области, в общей сложности они потеряли около 2 млн рублей. Большинство обманули лже-сотрудники банков, которые под предлогом защиты сбережений убеждают доверчивых граждан продиктовать данные своих карт или произвести ряд сомнительных действий по диктовку. Кроме того, по-прежнему не теряют своей актуальности мошеннические схемы, когда жертва теряет свои сбережения под предлогом оказания помощи близкому родственнику, попавшему в ДТП.

84-летнему воронежцу позвонил в десять вечера якобы внук. На том конце трубки тревожный голос сообщил, что стал виновником ДТП, тяжело пострадали люди, и срочно нужны деньги, чтобы урегулировать происшествие на месте, иначе, ему грозит срок. Звонивший сказал, что через 10 минут к пенсионеру приедет его знакомый, которому нужно будет передать деньги, которые есть в наличии.

Дедушка отдал прибывшему мужчине 200 тысяч рублей и 1700 долларов, тот уехал с деньгами.

И почти сразу после этого к деду приехал настоящий внук. И очень удивился, что «попал в ДТП».