В Воронеже "Ситроен" сбил на переходе женщину

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 30 апреля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 129 ДТП, в авариях семь человек получили травмы.

Около 16.30 на улице Героев Сибиряков сбили пешехода.

43-летняя водитель автомобиля Ситроен «С-4», следовавшая со стороны улицы Олеко Дундича в направлении проспекта Патриотов, нарушила правила проезда пешеходных переходов и сбила 34-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую отвезли в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают причины аварии.