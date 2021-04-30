В Воронеже обсудили, как необходимо организовать работу приютов для животных

Обсудили и предстоящее строительства нового приюта для безнадзорных животных в Воронеже Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Как регулировать численность бездомных животных в Воронеже? И как правильно организовать работу городских приютов для питомцев? Эти вопросы стали ключевыми для круглого стола, который прошел 30 апреля в мэрии под руководством заместителя главы города Людмилы Бородиной. Сегодня поставлена цель создать в Воронеже условия, чтобы люди и животные могли комфортно сосуществовать.

Своим опытом поделилась зоозащитница, а в прошлом известная певица и телеведущая, Илона Броневицкая. Сегодня она руководит приютом для животных в Ленинском районе Подмосковья и работает советников губернатора Московской области на общественных началах по вопросам урегулирования численности бездомных животных и гуманного отношения к ним. Илона Броневицкая привела в пример Нижний Новгород.

- Там создана система частных приютов не требующая вложений со стороны государства. Причем собак достаточно охотно разбирают новые хозяева. Это очень важно, чтобы был не только приток, но и отток. И очень важно, чтобы работники приюта могли грамотно общаться с населением, - отметила спикер.

Обсудили и предстоящее строительства нового приюта для безнадзорных животных в Воронеже. Эффективнее, по мнению Илоны Броневицкой, работала бы сеть маленьких частных приютов по всему городу, но муниципалитету, конечно, удобнее строить единый центр.

Руководитель воронежского приюта для собак «Дора» Юрий Шамарин рассказал о трудностях, с которыми сегодня от сталкивается при содержании около тысячи питомцев. Эксперт предложила ему начать зарабатывать, например, официально занимаясь отловом собак. Также Илона Броневицкая посоветовала привлекать волонтеров и активно рассказывать о своей работе в социальных сетях. Уже на круглом столе к «Доре» проявили интерес присутствовавшие представители бизнеса.

Важно, что сегодня не только, в Великобритании или Германии считается хорошим тоном брать питомцев из приюта, но и в России постепенно люди все чаще обращаются в приюты, когда хотят найти для себя четвероногого спутника.