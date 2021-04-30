Экс-глава района Воронежской области Виктор Шевцов стал помощником Алексея Гордеева

Фото – Правительство Воронежской области

30 апреля в рамках рабочей поездки в Воронежскую область заместитель председателя Государственной Думы РФ Алексей Гордеев встретился с Почетным гражданином Воронежской области Виктором Шевцовым, сообщили в облправительстве.

Ранее Виктор Шевцов почти два десятка лет возглавлял один из успешных районов региона – Лискинский. Алексей Гордеев обсудил с ним ситуацию вокруг сельских территорий, а также актуальные запросы сельчан к власти. После этого вице-спикер предложил ему занять пост своего помощника.

Он отметил, что опыт, знания и авторитет, нужно и дальше использовать.

– Вы прекрасно знаете жизнь «на земле», чем живет сегодня село, чего хотят люди. Со своей стороны могу поспособствовать в решении законодательных вопросов, касающихся улучшения жизни в сельских территориях. Предлагаю снова поработать вместе, — сказал Алексей Гордеев.

Виктор Шевцов в свою очередь согласился. В новой должности ему предстоит разработать ряд предложений, направленных на развитие сельских территорий Воронежской области.