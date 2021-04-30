В Воронеже наградили победителей второго этапа конкурса «Я рисую Победу»

Юным победителям вручили дипломы и ценные подарки

В Воронеже состоялось награждение победителей второго этапа конкурса детского рисунка «Я рисую Победу», который в этом году редакция «Комсомольской правды» организовала при поддержке депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

В двух этапах нашего творческого соревнования участвовало 183 ребенка от 3 до 18 лет. Рисунки присылали из Воронежа и области: Борисоглебска, Каширского, Кантемировского, Острогожского, Поворинского, Хохольского и других районов.

Работ поступило так много, что нам пришлось разделить конкурс на два этапа. Мы просто не могли оставить без внимания талантливых ребят. Только во втором этапе поучаствовали 57 детей! Учитывая, что за все время наши читатели поставили около 47 тысяч лайков под разными картинами конкурсантов, видно, что работы действительно понравились людям.

Перед наступающими праздниками победителей поздравил президиум конкурса:

- Сергей Гаврилов, депутат Государственной Думы, фракция КПРФ, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений;

- Андрей Рогатнев, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, депутат Воронежской областной Думы;

- Максим Горохов, главный редактор издания «Комсомольская правда в Воронеже»;

- Денис Рослик, депутат Воронежской областной Думы.

Они вручили победителям дипломы и ценные подарки. В номинации до 12 лет лучшими из лучших стали:

1 место - Глеб Люлин (Воронеж).

2 место - Николай Ермаков (Воронеж).

3 место - Павел Панин (Каширский район).

В номинации от 12 до 18 лет:

1 место - Анна Куницына (Каширский район).

2 место - Валерия Ряскова (Воронеж).

3 место. Валентина Колупаева (Каширский район).

В специальной номинации «Рисунок-заставка» премию получил Дмитрий Пономарев, студент Воронежского техникума строительных технологий

- Для нас этот конкурс принципиально важен. Он посвящен очень значимому событию для всей нашей страны - Победе в Великой Отечественной войне. Приятно видеть, что в Воронежской области растут такие талантливые дети: они прекрасно рисуют, очень эмоционально, искренне и при этом профессионально. Молодым людям сегодня тяжелее оценить то время, ведь все меньше остается ветеранов, которые могут искренне рассказать о пройденном пути, о той трагедии, что они пережили, и о ценности той Победы, благодаря которой мы все живем на этом свете. Но пока мы передаем и сохраняем эти знания, мы будет счастливо жить в мире, - обратился к участникам конкурса Сергей Гаврилов.