В Воронеже на улице 9 Января автомобилист сбил мужчину на электросамокате

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

29 апреля примерно в 6:40 в Воронеже сбили водителя электросамоката Kugoo g1. Авария случилась у дома №189 по улице 9 Января.

По предварительным данным, 53-летний воронежец на автомобиле «Шевроле Лачетти» ехал по улице 9 Января и повернул на улицу Газовая. Мужчина почему-то не уступил дорогу и сбил ехавшего на самокате 31-летнего местного жителя.

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- В результате ДТП водитель электросамоката получил повреждения и с места ДТП был доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 124 ДТП, из них в областном центре – 99, на федеральных трассах - 7, в районах области – 18. В 5 ДТП травмы различной степени тяжести получили 5 человек.